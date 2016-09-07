旧金山联储总裁称联储升息步伐或是美国有史以来最慢

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透雷诺9月6日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表演讲后向记者称，联储上调利率的步伐可能是美国有史以来最慢。
威廉姆斯称，他目前认为升息步伐要比其一年前认为的更慢，而利率升至3%的新正常水准可能需要花费两年多时间。
他表示，升息为本月会议讨论的议题，但将视数据做出决定。(完)
(编译 许娜；审校 王丽鑫)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。