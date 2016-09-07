旧金山联储总裁称联储升息步伐或是美国有史以来最慢

路透雷诺9月6日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表演讲后向记者称，联储上调利率的步伐可能是美国有史以来最慢。

威廉姆斯称，他目前认为升息步伐要比其一年前认为的更慢，而利率升至3%的新正常水准可能需要花费两年多时间。

他表示，升息为本月会议讨论的议题，但将视数据做出决定。(完)