美国旧金山联储总裁称就业过快增长或有风险 联储有必要升息

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透纽约5月5日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五称，4月就业报告“令人鼓舞”，更加说明美联储更需要在今年再升息两到三次，防范就业市场过热的风险。
劳工部周五稍早公布的数据显示，美国4月非农就业岗位猛增21.1万个，失业率降至4.4%。
威廉姆斯称，年底时失业率低于他预测的4.5%的可能性上升。“失业率数年内远低于可持续水平的风险在上升，”他对记者称。
今年以来美国就业岗位平均每月增长18.5万个，失业率低于美联储官员所认为的较长期均衡水平4.7%。
“我认为我们处在极好的状况中，经济表现好，我们极接近目标，而且我认为我们做好准备继续”升息，威廉姆斯称。
不过威廉姆斯称，美联储需要就业增长在未来几年放缓至“更可持续的水平”。“经济过热持续时间过长，如果我们让形势发展得太过，就会导致未来更严重的风险。”
威廉姆斯称，每月就业岗位增速最终应放缓至8-10万个。“我对适当政策步伐的观点没有改变，”他指的是2017年再升息两到三次。威廉姆斯今年没有美联储政策委员会投票权。(完)
(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
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