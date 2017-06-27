旧金山联储总裁语出惊人 警告经济陷入低增长模式的风险

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透悉尼6月27日 - 一名美联储官员周二发出警告，美联储和其他发达经济体的央行将发现，长期而言经济会陷入低速增长模式，除非财政当局采取果断行动扭转局面。
鉴于美联储本月稍早升息，而且计划继续逐渐升息，以避免美国经济过热，这个刺耳的言论可能让人颇感意外。升息往往暗示对经济前景持乐观看法。
旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，尽管短期内经济面的消息令人振奋，但更长期而言注定会让人失望。
威廉姆斯在为悉尼麦考瑞大学(Macquarie University)准备的演讲稿中称，人口老龄化和生产率放缓在给全球经济增长减速，美国、欧元区、英国和加拿大的长期年增长趋势水准目前估计仅在1.5%。这只有金融危机前正常增长水平的约一半。
在增长如此不振的情况下，货币政策制定者将更加难以管理通胀和保持充分就业。
那是因为经济增长下滑，降低了投资需求，从而推低利率，使得央行通过降息来抵消经济冲击的空间变小。
除非财政政策制定者在劳动力缓慢增加的情况下，依然投资教育、就业培训、基建和研发来提高经济产出，否则“货币政策将面临严峻挑战，难以实现物价稳定、稳定的通胀预期和强劲的宏观经济表现，”威廉姆斯说。(完)
(编译 李春喜/白云; 审校 王颖/陈宗琦)
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