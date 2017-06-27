旧金山联储总裁语出惊人 警告经济陷入低增长模式的风险

路透悉尼6月27日 - 一名美联储官员周二发出警告，美联储和其他发达经济体的央行将发现，长期而言经济会陷入低速增长模式，除非财政当局采取果断行动扭转局面。

鉴于美联储本月稍早升息，而且计划继续逐渐升息，以避免美国经济过热，这个刺耳的言论可能让人颇感意外。升息往往暗示对经济前景持乐观看法。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，尽管短期内经济面的消息令人振奋，但更长期而言注定会让人失望。

威廉姆斯在为悉尼麦考瑞大学(Macquarie University)准备的演讲稿中称，人口老龄化和生产率放缓在给全球经济增长减速，美国、欧元区、英国和加拿大的长期年增长趋势水准目前估计仅在1.5%。这只有金融危机前正常增长水平的约一半。

在增长如此不振的情况下，货币政策制定者将更加难以管理通胀和保持充分就业。

那是因为经济增长下滑，降低了投资需求，从而推低利率，使得央行通过降息来抵消经济冲击的空间变小。

除非财政政策制定者在劳动力缓慢增加的情况下，依然投资教育、就业培训、基建和研发来提高经济产出，否则“货币政策将面临严峻挑战，难以实现物价稳定、稳定的通胀预期和强劲的宏观经济表现，”威廉姆斯说。(完)