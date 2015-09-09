世行首席经济学家称美联储应推迟升息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透华盛顿9月8日 - 世界银行首席经济学家巴苏（Kaushik Basu）在《金融时报》周二发表的采访文章中称，在全球经济更加稳定前，美国联邦储备委员会（美联储）应推迟升息。
“我认为美联储升息本身不会酿成一个重大危机，但升息将造成一些直接的动荡，”巴苏表示。
“全球经济看起来如此动荡不安，如果美国在此时过快行动，我觉得各国将遭严重冲击，”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。