版本:
中国
国际财经 | 2015年 9月 9日 星期三 09:04 BJT

世行首席经济学家称美联储应推迟升息

路透华盛顿9月8日 - 世界银行首席经济学家巴苏（Kaushik Basu）在《金融时报》周二发表的采访文章中称，在全球经济更加稳定前，美国联邦储备委员会（美联储）应推迟升息。

“我认为美联储升息本身不会酿成一个重大危机，但升息将造成一些直接的动荡，”巴苏表示。

“全球经济看起来如此动荡不安，如果美国在此时过快行动，我觉得各国将遭严重冲击，”他说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐