世行首席经济学家称美联储应推迟升息

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月8日 - 世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)在《金融时报》周二发表的采访文章中称，在全球经济更加稳定前，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应推迟升息。

“我认为美联储升息本身不会酿成一个重大危机，但升息将造成一些直接的动荡，”巴苏表示。

“全球经济看起来如此动荡不安，如果美国在此时过快行动，我觉得各国将遭严重冲击，”他说道。(完)