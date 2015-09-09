世行首席经济学家称美联储应推迟升息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月8日 - 世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)在《金融时报》周二发表的采访文章中称，在全球经济更加稳定前，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应推迟升息。
“我认为美联储升息本身不会酿成一个重大危机，但升息将造成一些直接的动荡，”巴苏表示。
“全球经济看起来如此动荡不安，如果美国在此时过快行动，我觉得各国将遭严重冲击，”他说道。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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