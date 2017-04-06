焦点：美联储多数决策者认为应在“今年稍晚”开始缩减资产负债表-会议记录

路透华盛顿4月5日 - 根据美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。

美联储公布的3月14日至15日会议记录还显示出，利率制定委员会对是否逐渐减少，抑或一次性全面停止再投资进行了广泛的讨论。美联储在上次会议上以九票赞同一票反对决定升息。

“如果经济表现仍和预期一致，绝大多数与会者预计将继续逐渐上调联邦基金利率，并认为今年晚些时候改变委员会的再投资政策是合适的，”美联储在会议记录中称。

会议记录发布后，美国公债收益率一度大涨，但之后扭转走势。美元短暂下滑，而美股由升转跌。

金融危机后，美联储以前所未有的规模购买公债和抵押贷款支持证券，以帮助利率维持在低水平，从而刺激就业和经济成长。

美联储决策者之前曾暗示，一旦升息“进行了一段时间后”，将通过债券到期后不再进行再投资，允许债券自然到期来实现缩表计划。

“美联储12月货币政策会议预计是最可能开始缩表的日期。”Capital Economics首席美国分析师Paul Ashworth在会议记录发布后表示。

美联储在3月会议上将指标利率目标区间上调至0.75-1%，为三个月内的第二次升息，并暗示今年将再升息两次。

根据会议记录，几乎所有决策者同意改变资产负债表的时机取决于经济和金融状况，普遍倾向于逐渐减少或者停止对美国公债和抵押贷款支持证券的投资。

逐渐减少再投资的观点被认为引发金融市场波动的可能性较小，而一次性全面停止再投资“被普遍认为更容易对外沟通，同时可能令资产负债表规模更快地实现正常化。”

决策者一致同意，应该逐渐地、按计划地缩减资产负债表，几乎所有决策者都表示，任何政策的改变“应该在实际发生改变前的很长时间就进行对外沟通”。

**经济有上行风险**

本周稍早，纽约联储总裁杜德利称，采取令资产负债表正常化的措施将令金融市况收紧，可能影响升息步伐。

会议记录发布前，纽约联储进行的最新调查显示，华尔街银行预计美联储在2018年前不会改变资产负债表。

另外，根据会议记录，决策者看来认为经济有上行风险，但对今年距离达到美联储2%通胀目标还有多远方面意见不一。

在3月的政策声明中，美联储称，通胀目标是“对称的”，暗示可能有意允许物价攀升速度暂时超过2%的通胀目标。

美联储还首次连同会议记录一道发布了所谓的“扇形图”，用来显示季度经济预估的不确定性程度。(如欲浏览美联储首次发布的扇形图，请点击 here )

美联储称，经济预估的不确定性很大。

美联储下次政策会议将于5月2-3日召开，投资者当前预计会在6月会议上再次升息。(完)