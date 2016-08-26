焦点：美联储主席叶伦称升息可能性增强 但投资者对近期行动仍将信将疑

路透怀俄明州杰克森霍尔8月26日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，近几个月升息的可能性增强，为早至下月就升息埋下伏笔。

叶伦在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行官员年会上发表讲话，她没有具体说明美联储会在何时加息，投资人对即将升息仍持怀疑态度。

不过叶伦表示，美国经济正在创造大量新的就业岗位，并可能保持温和增长，尽管今日稍早公布的数据显示，第二季经济成长低迷。

“鉴于就业市场表现持续稳健，以及我们对经济活动和通胀的展望，我认为，近几个月上调联邦基金利率的可能性已经增强，”叶伦指出，她还称，美联储仍认为未来升息应是“循序渐进的”。

叶伦没有给出美联储需要看到经济达到何种状况才会升息的指引。在她讲话后，投资人仍预计美联储在12月政策会议上升息的机率约为50/50。

“她只不过是保留了尽早升息的可能性，”法国兴业银行利率策略师Subadra Rajappa称。

按计划，美联储还将在9月和11月举行货币政策会议，联邦基金利率期货走势暗示，投资人认为联储在这两个月升息的可能性不大。

不过，美联储副主席费舍尔周五对CNBC表示，9月加息以及今年年底前加息超过一次都是有可能的，但他也指出，这要看未来经济数据的表现。

叶伦在讲话中指出，美联储认为“美国经济已经接近就业最大化和物价稳定的美联储法定目标。”她还表示，消费者支出“强健”，但称企业投资疲弱，出口受到强势美元的打击。

美联储在去年12月进行了近十年来首次加息，但今年迄今一直未能进一步行动，因全球经济成长放缓、金融市场动荡以及美国通胀一直低于联储设定的2%目标。

在叶伦讲话后，美元跳升，午后初段，美元兑一篮子主要货币.DXY涨约0.50%。美股在震荡交投中小跌，而美国公债价格则大多走软。

**其他选项**

美联储在6月暗示，仍预计今年将加息两次，但投资人一直对此持怀疑态度，部分因美联储政策制定者在是需要很快升息，还是采取更审慎态度上分歧严重。

叶伦指出，联储官员对未来几年利率前景的预估区间很宽。她表示，目前的预估暗示，明年年底联邦基金利率有70%的可能性介乎0-3.75%，在2018年底前有70%的可能性介乎0-4.5%。

各国央行官员齐聚杰克森霍尔，探讨在降息至近零水准，并向银行系统注入大量资金后，还有什么刺激经济的新方法。

叶伦讲话中对联储如何应对衰退着墨不少，因从目前的情况来看，人口老龄化和投资疲弱等因素正拖累经济成长放缓，并使利率保持在低位。

一些分析师认为，美联储对抗未来经济衰退的灵活性降低，因降息的空间减小。

叶伦称，上述观点有些“危言耸听”，因美联储还可以购买债券，并承诺在未来降息。她指出，联储仍计划缩减庞大的资产负债表规模，但此举需要时间。叶伦补充说，资产负债表可能在一段时间内对政策还是有帮助的。

美联储可能还希望探索其他选项，包括扩大可购买资产范围，上调通胀目标，或设定名义GDP增长目标等，叶伦称。(完)