焦点：市场渴求政策线索 叶伦却带来不确定性

路透杰克森霍尔8月26日 - 市场迫切渴求美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦给出方向指引，但叶伦的讲话却令货币政策和全球经济形势充满不确定性，暗示未来几个月的升息步伐可能快于预期，也可能很轻易地再度降至零。

叶伦在怀俄明州杰克森霍尔政策年会上发表主旨演说时，谈到长期风险可能迫使美联储进入一个新的货币政策阶段，包括扩大债券购买规模，但她也同时寻求巩固近期升息的预期。

她在演讲现场提供了一份图表，显示未来数月内联邦基金利率可能达到何种水准。该图表削弱了美联储内部“点阵图”的指引作用，其中所预示的可能利率水平区间较宽，既可能在2017年底之前升至3.0%以上，同时也有高达70%的可能再度降至零。

叶伦的讲话对于厘清美联储未来的政策走向并无帮助，反而向市场发出一个讯息：政策指引方面，少放点注意力在美联储的季度经济预估，也就是所谓的点阵图上，多看看经济数据表现吧。

美联储围绕点阵图的价值一直存在争论，部分联储官员认为，外界过度狭隘地将之视为对未来利率水平的精确预估，一旦形势有变又马上反过来指责不准。

显示利率所处水平的“扇形图”范围足以涵盖多种结果和市场对利率的各种预期，美联储目前正在研究将之固定纳入季度经济预估中。叶伦表示，一定程度的不确定性不可避免。

“随着时间流逝，联邦基金利率将如何变化，我们对此作出预测的能力十分有限，”叶伦称，并表示美联储6月发布对未来利率变化路径的预估图表，只是在众多可能的结果中处于中间位置。

“导致各种结果之间存在巨大差异的原因在于，经济经常遭遇各种冲击，因此极少按照外界的预期发展。”

叶伦的演讲揭开了为期三天的全球央行官员会议的序幕，今年的会议主题是研究在2008年全球金融危机之后，货币政策是否需要进行根本性调整。有多篇论文都涉及诸如如何让央行更轻松地实施负利率的议题。

对美国而言，叶伦搁置了许多更加冒险的构想，得出的总体结论认为，通过购买债券向金融体系注入资金、并利用前瞻性指引承诺维持低利率，美联储可以利用现有的工具对抗未来的危机。

不过，她对未来情形作出的概述中，仍有许多问题没有解决。

她说，如果生产率和经济增长速度依然偏低，而且全球储蓄率居高不下，可以想见美联储就永远无法将政策利率调升至2.0%以上，从而令利率一直保持在令人不安的近零水准。

叶伦指出，如果在这种情况下发生经济衰退，则意味着“资产购买和前瞻性指引或许不得不走到极端才能加以抵消。”

她在补充说明中提到近期美联储的一项研究，研究结果显示若经济在低利率时期进入低迷阶段，美联储可能需增加购买4万亿(兆)美元的资产，从而将当前的资产负债规模翻倍。

“未来的决策者可能会发现，他们没有足够的力量应对深度且旷日持久的经济低迷时期，”叶伦表示，到时可能需要求助于现在正在讨论的一些更具冒险性的方法。“未来的决策者可能愿意考虑动用额外的工具。”

2016年6月美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利率预期图表：bit.ly/2bFUblX (完)