焦点：市场渴求政策线索 叶伦却带来不确定性

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透杰克森霍尔8月26日 - 市场迫切渴求美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦给出方向指引，但叶伦的讲话却令货币政策和全球经济形势充满不确定性，暗示未来几个月的升息步伐可能快于预期，也可能很轻易地再度降至零。
叶伦在怀俄明州杰克森霍尔政策年会上发表主旨演说时，谈到长期风险可能迫使美联储进入一个新的货币政策阶段，包括扩大债券购买规模，但她也同时寻求巩固近期升息的预期。
她在演讲现场提供了一份图表，显示未来数月内联邦基金利率可能达到何种水准。该图表削弱了美联储内部“点阵图”的指引作用，其中所预示的可能利率水平区间较宽，既可能在2017年底之前升至3.0%以上，同时也有高达70%的可能再度降至零。
叶伦的讲话对于厘清美联储未来的政策走向并无帮助，反而向市场发出一个讯息：政策指引方面，少放点注意力在美联储的季度经济预估，也就是所谓的点阵图上，多看看经济数据表现吧。
美联储围绕点阵图的价值一直存在争论，部分联储官员认为，外界过度狭隘地将之视为对未来利率水平的精确预估，一旦形势有变又马上反过来指责不准。
显示利率所处水平的“扇形图”范围足以涵盖多种结果和市场对利率的各种预期，美联储目前正在研究将之固定纳入季度经济预估中。叶伦表示，一定程度的不确定性不可避免。
“随着时间流逝，联邦基金利率将如何变化，我们对此作出预测的能力十分有限，”叶伦称，并表示美联储6月发布对未来利率变化路径的预估图表，只是在众多可能的结果中处于中间位置。
“导致各种结果之间存在巨大差异的原因在于，经济经常遭遇各种冲击，因此极少按照外界的预期发展。”
叶伦的演讲揭开了为期三天的全球央行官员会议的序幕，今年的会议主题是研究在2008年全球金融危机之后，货币政策是否需要进行根本性调整。有多篇论文都涉及诸如如何让央行更轻松地实施负利率的议题。
对美国而言，叶伦搁置了许多更加冒险的构想，得出的总体结论认为，通过购买债券向金融体系注入资金、并利用前瞻性指引承诺维持低利率，美联储可以利用现有的工具对抗未来的危机。
不过，她对未来情形作出的概述中，仍有许多问题没有解决。
她说，如果生产率和经济增长速度依然偏低，而且全球储蓄率居高不下，可以想见美联储就永远无法将政策利率调升至2.0%以上，从而令利率一直保持在令人不安的近零水准。
叶伦指出，如果在这种情况下发生经济衰退，则意味着“资产购买和前瞻性指引或许不得不走到极端才能加以抵消。”
她在补充说明中提到近期美联储的一项研究，研究结果显示若经济在低利率时期进入低迷阶段，美联储可能需增加购买4万亿(兆)美元的资产，从而将当前的资产负债规模翻倍。
“未来的决策者可能会发现，他们没有足够的力量应对深度且旷日持久的经济低迷时期，”叶伦表示，到时可能需要求助于现在正在讨论的一些更具冒险性的方法。“未来的决策者可能愿意考虑动用额外的工具。”
2016年6月美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利率预期图表：bit.ly/2bFUblX (完)
(编译 徐文焰；审校 王丽鑫/郑茵/张若琪)
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