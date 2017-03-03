焦点：美联储主席叶伦暗示有望在3月升息 对今年加速升息充满信心

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透芝加哥3月3日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周五暗示，有望在本月升息，且今年稍后还会有进一步行动。这表明多年来迫使美联储一直保持近零利率的那颗悬着的心，终于要放下来了。
“在本月稍后的会议上，联邦公开市场委员会(FOMC)将评估就业和通胀未来的发展是否会与我们的预期一致。如果结论是肯定，那么进一步调整联邦基金利率可能是合适的，”叶伦在芝加哥举行的一次企业高管论坛的午餐会上发表讲话称。
叶伦言之凿凿的讲话，对市场影响甚微。近几日，多位美联储官员均表达了支持在3月会议上升息的观点。这已经促使市场在本周稍早作出调整，消化3月升息的预期。
股市小跌，与升息预期相关的利率期货基本持稳。联储决策者本周的讲话，已经将市场消化的3月升息机率预期推升至80%。
“升息并非一块刚刚出炉的蛋糕，事实上，这块蛋糕已经装饰完毕，只等点蜡烛了，”富国基金管理的首席投资组合策略师Brian Jacobsen说。
美联储将在3月14-15日举行政策会议。
叶伦讲话后，美元遭遇获利了结下滑，美国公债收益率升至日高，美股尾盘则变动不大。
**今年升息步伐可能加快**
叶伦在讲话中还指出，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。
“总体而言，经济进一步适度增长的前景令人鼓舞，尤其是来自海外的风险看似已有所消退，”她表示。
美联储设定的就业目标基本已经实现，叶伦说，通胀正在逐步回升。
周三公布的通胀数据显示，1月美国个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.4%，创四年来最大月涨幅，同比增幅为1.9%，逼近联储设定的2%目标。美国将在3月10日公布2月就业报告。
美联储在去年12月进行了近10年来仅第二次升息，但预计今年会升息三次，因失业率回落至低位，目前为4.8%，且通胀持续回升。
自特朗普当选美国总统以来，企业和消费者信心大大增强，这也提振了联储决策者对经济前景的信心。自11月8日大选以来，标普500指数已累积攀升11%。
叶伦并未直接评论特朗普政府的经济政策是否对她的讲话造成任何影响。
本周稍早多位联储官员发表了鹰派讲话后，美联储副主席费舍尔周五也表示，同意近期决策者暗示不久将升息的观点，因大选后经济信心增强且需求增长。里奇蒙联储总裁拉克尔表示，联储需要先发制人地升息，以防通胀失控。但他并未明确表示应在3月升息。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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