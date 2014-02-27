美国金融: 美联储主席叶伦称近期数据反应支出放缓

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透华盛顿2月27日 - 美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦周四表示，近期数据反应美国经济中支出放缓，这部分可能归因于恶劣天气的影响。
叶伦在参议院银行委员会作证时表示，“自我在众议院作证后出炉的一系列数据反应，支出较很多分析师的预期更为疲软。”
“数据欠佳可能部分是因恶劣天气条件所致，但目前很难准确判断天气状况究竟给数据造成了多大的影响。未来数周和数月，我和美联储同僚将密切关注一切反应经济复苏进程是否与我们之前的预期一致的迹象。”
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。