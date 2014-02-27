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市场报道 | 2014年 2月 27日 星期四 23:57 BJT

美国金融: 美联储主席叶伦称近期数据反应支出放缓

路透华盛顿2月27日 - 美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦周四表示，近期数据反应美国经济中支出放缓，这部分可能归因于恶劣天气的影响。

叶伦在参议院银行委员会作证时表示，“自我在众议院作证后出炉的一系列数据反应，支出较很多分析师的预期更为疲软。”

“数据欠佳可能部分是因恶劣天气条件所致，但目前很难准确判断天气状况究竟给数据造成了多大的影响。未来数周和数月，我和美联储同僚将密切关注一切反应经济复苏进程是否与我们之前的预期一致的迹象。”
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