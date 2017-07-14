美联储主席叶伦称美国未来几年实现3%的经济增长目标“很有挑战性”

路透华盛顿7月13日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四在参议院听证会上称，总统特朗普设定的经济增长目标3%实现起来“相当有挑战性”。听证会主要聚焦监管改革，并就生产率滞后进行了讨论。

特朗普曾经承诺把年度经济增长率提高至3%，这是过去70年中多数年份的平均水平；他还预计将提早实施税改计划以实现这一目标。

美联储、国会预算办公室(CBO)和其他机构认为，人口老龄化和生产率滞后，导致经济增长潜力已降至约2%甚至更低；经济增速放慢的效应随着时间过去不断叠加，它给国民财富带来深远的影响。

“我想如果可以实现这一目标，是非常好的，”叶伦在参议院银行、住房和城市事务委员会的听证会上表示。“我认为要实现它非常有挑战性，”并且需要在很多方面作出调整，包括税改和改善教育系统以提升劳动生产率。

叶伦此次听证会的多数内容与周三在众议院金融服务委员会的听证会相同。她在周三的听证会上表示，美联储进一步小幅升息并缓慢缩减资产负债表的计划仍在推进。

她还指出，美联储赞成国会共和党人和政府提出的对当前银行业监管体系的一些改变，例如放松沃尔克法则对银行证券交易的限制，并仅对最大型的机构实施最为严厉的监管举措。

但参议院的委员会敦促叶伦提供提振经济成长的想法，并问及特朗普的经济成长目标能否实现，特别是税改等举措能否提供帮助。

叶伦称她不会对国会关注的某一特定话题阐明看法。但她表示，可以改变“企业税制的扭曲”以提高生产率，这也是各方的共识。

她表示将生产率的年增长率提高至2%以上--相当于近几年幅度的两倍，将会是一个艰巨的任务。

生产率增长和就业人数的增长，是总体经济成长的两个关键因素，两者目前增长缓慢。

叶伦表示，除了税改，“我将关注培训和教育...关注公共和民间投资。我将关注影响技术变革步伐的政策。”(完)