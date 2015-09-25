美联储主席叶伦在大学演讲后接受医疗看护

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透马萨诸塞州阿默斯特9月24日 - 美联储主席叶伦周四在马萨诸塞大学演讲时咳嗽，数次中断演讲，在结束演讲后接受了医疗看护。
叶伦演讲约一小时后，似乎有点不在状态，几次中断演讲，后来她突然说：“我想就到此结束吧。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。