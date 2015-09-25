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国际财经 | 2015年 9月 25日 星期五 08:48 BJT

美联储主席叶伦在大学演讲后接受医疗看护

路透马萨诸塞州阿默斯特9月24日 - 美联储主席叶伦周四在马萨诸塞大学演讲时咳嗽，数次中断演讲，在结束演讲后接受了医疗看护。

叶伦演讲约一小时后，似乎有点不在状态，几次中断演讲，后来她突然说：“我想就到此结束吧。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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