叶伦称美联储应“谨慎”行事 尽管全球风险预计对美国影响有限

路透纽约3月29日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，全球风险预计对美国不会产生严重影响，但美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事。

“海外情势发展暗示，要达到我们的就业和通胀目标，联邦基金利率路径可能需要比12月预期的慢一些，”叶伦在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)发表讲话称。美联储在12月进行了十年来首次升息。

“鉴于经济前景风险，我认为委员会在调整政策时宜谨慎行事，”叶伦称。

在本月稍早联储最近一次会议记者会后的首次公开讲话中，叶伦表示，仍预计海外经济成长疲弱、低油价以及中国的不确定性等不利因素将消退，经济复苏将持续。美联储在本月会议上决定维持利率不变。

“年初以来，全球市场发展对美国经济的整体影响很可能是有限的，”叶伦表示，市场发展并没有导致委员会对经济活动和通胀的基线预估发生大的改变。

叶伦还表示，现在判断通胀攀升能否持续为时过早，今年仍可能会在美联储目标之下。尽管目前通胀预期看似仍然被锚定，但不能将此视为理所当然。

叶伦指出，即便利率重新回到零，如果需要，美联储仍有提供政策宽松度的工具。(完)