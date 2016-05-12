美联储主席叶伦称不完全排除负利率政策 但会事先进行大量研究

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透5月12日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，尽管她“不会完全排除未来在非常不利情况下实施负利率的可能性”，但要在美国使用这项工具，需要先进行大量研究。
叶伦在回覆2月听证后议员Brad Sherman的书面问题时称，美联储计划逐步升息，因预计经济持续增强，通胀将回升至美联储的目标2%。她还表示，如果经济意外恶化，美联储将会调整立场。
欧洲和日本央行采取负利率以刺激经济，叶伦称美联储将尽量多地向他们学习经验。她表示，采取负利率之前，决策者需要考虑很多问题，“包括可能产生的意外后果。”
这封信件的日期为5月12日，由Sherman办公室公开。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
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