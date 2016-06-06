焦点：叶伦对升息言之凿凿 但对何时行动三缄其口

《路透早报》--1月18日
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
路透费城6月6日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周一对美国经济前景的评估总体乐观，称将会升息，但对何时行动三缄其口，部分投资者认为后者更有深意。
叶伦表示，总体而言，“我认为有充分的理由预计，支持就业增长和通胀攀升的积极因素将会继续超过消极因素。”
叶伦称，尽管上周五出炉的5月就业报告“令人失望”，值得关注，但“只有当我们认定，或形成共识，数据可能导致对经济的中长期预期发生改变时，”决策者才会作出响应。
尽管她强调指出，可能出现意外，导致她的利率预期发生改变，且罗列了美国经济面临的四大风险，即需求和生产率放缓，通胀和海外风险等，但她最后淡化了所有这些因素可能造成的影响，并表示，预计“进一步循序渐进地上调联邦基金利率可能适合。”
不过，叶伦口风很紧，未透露丝毫下次升息时机的线索，与5月27日的讲话大相径庭。当日她表示，“未来数月”升息可能适合。
部分投资者认为，叶伦周一的讲话未提及升息时机，这暗示美联储在下周会议上会按兵不动，且短期内也不会二度加息。
分析师现预计，美联储最可能在9月，或7月，加息25个基点，而期货市场交易商押注，联储将在今年晚些时候加息。
但其它人认为，叶伦再度强调近期经济数据中的积极方面，这暗示联储会在短期内升息。
“她未提及升息时机，我认为这只排除了6月升息的可能性，如果数据合作，7月升息是有可能的，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omar Esiner表示，“在这方面，她比华尔街和我认为的都更加乐观，这是我对她今日讲话的主要解读。”
美联储去年12月上调近零利率，为近10年来首次。
上周五公布的数据显示，5月美国非农就业岗位仅增加3.8万，在一定程度上削弱了近期出炉的消费者支出、楼市和整体经济成长等利多数据的影响，令6月再度升息的希望破灭。
尽管就业报告“堪忧”，但我要强调的是，不应过度看重某一个月数据的影响，叶伦在费城世界事务委员会发表讲话称，“其它一些及时反映就业市场状况的指标更为乐观。”
叶伦发表讲话后，美元最初走强，但稍后回撤，美国股市小涨。金融市场的表现让人难以判断，透过她的讲话，投资者看到短期升息机率是上升还是下降了。
尽管叶伦并未重复一周半前有关未来数月升息可能适合的讲话，但她仍对通胀将回升至2%目标充满信心，因油价逆转跌势，且美元长期走强的势头已经稳定下来。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
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路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。