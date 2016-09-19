分析：美联储9月若意外升息 可望弥补信任缺口

路透华盛顿9月19日 - 市场波动偏低，美国统计数据显示中产阶级的收入也开始上涨，工人的工资占国民收入的比例提高。至少目前没有突出的国际风险，通胀可能也在上升。

如果美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦想证明，决策者没有被投资者牵着鼻子走，本周或许提供了一个罕见的平静时刻让美联储可以这么做。

美联储在9月20-21日即将召开会议之际，内部分歧十分严重，以至于最有影响力的决策者立场略微改变就可能让结果改变，甚至一些投资者也开始主张，美联储不应该那么担心市场预期了。

“开始动手吧，”State Street Global Advisors首席投资分析师Michael Arone称。

“会给市场带来一些挑战，但我认为在正常的景气循环下，这是稳健做法，”Arone称。“短期内会增加资本成本，令一些风险资产出局。但这可能是正确的做法。”

路透上周的一项调查中值显示，分析师认为美联储在9月20-21日会议上加息的机率约为25%，仅比市场走势所反映的预期略高一点，而实际上在预测时持有这一看法的受访者仅有6%。

联邦基金利率期货走势反映，投资者更为怀疑，他们预测美联储在明年2月前都将按兵不动。这距美联储加息并暗示今明两年还会更多加息将时隔一年多。

美联储去年12月进行了10年来的首次加息，此后一直将利率维持在0.25%-0.5%的区间。

**担心经济还是叶伦？**

许多投资者、经济学家、活动人士以及一些决策者表示，经济仍没有做好迎接利率上调的准备。

加息预期降温，可能反映了对于美国经济复苏情况的担忧，但也可能反映了对于叶伦所传递讯息的担忧。叶伦曾表示，加息的可能性正在增强。

对美联储结束为对抗金融危机和经济衰退所推出政策的质疑，迫使官员们采取艰难的谨慎平衡各方的举措。

投资者越认为美联储行动的可能性降低，行动就越能引发市场过度反应，并产生不可预测的负面经济影响，而决策者采取行动时也就更加犹豫不决。

官员们表示，需要冒着一定的风险来打破这种循环。

“我们与市场共舞，不能忽略市场的反应，”亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特上周在美联储进入公开讲话“锁定期”前说道。

美联储五年来一直陷于这样的局面。在2011年初时，欧洲美元期货仍预测未来数年将重回正常的利率，而这样的看法已让位给利率在未来10年仍将处于低档的预期。(图表：tmsnrt.rs/2cyyvd1)

这些预期变得牢不可破，而且有些人认为，随着经济接近美联储的就业和通胀目标，美联储却不愿升息下，这些预期因而受到鼓舞。

追踪美联储的分析师们也抱怨其政策框架已经变得令人困惑。在失业偏低且通胀接近2%之际，政策利率却是偏向于经济处于衰退水准，看起来不甚协调。

**杂音**

近几周各地区联储总裁和美联储理事各式各样的看法，搅乱一池春水，包括从对通胀飞涨发出警告，到暗示美联储应该因物价疲弱而调高通胀目标等等。

有关政策全面整顿的呼吁，加上外界怀疑经济可能陷于大家几乎都束手无策的窠臼，也让事情变得更加扑朔迷离。

在各种声音当中，前奥巴马政府官员、自2014年6月以来出任美联储理事的布雷纳德，已经成为形塑美联储在解读数据和事件时宁可谨慎行事的形象的中心人物。

去年以来利率讨论沸沸扬扬，在六次重要政策会议中有五次会议前，布雷纳德均有发言。她提出的看法是，在经济可能永久疲弱的世界，不能把美国经济复苏视为理所当然。

她重申上周的论调，呼吁“慎重行事”，实际上浇了升息揣测一盆冷水。

布雷纳德的论调似乎去年夏天就有先见，当时她首次提出这种论点。接下来12个月导致的市场震荡主要与中国经济疲弱，以及较近一些对英国公投退欧余波的疑虑有关。这种混乱重压美联储对美国经济的展望。

此后事态渐趋平静，美国就业岗位继续增长。今年迄今股市累计上涨，美国债市波动率接近2014年底以来最低水准。

无可否认，在欧洲央行未延展其1万亿(兆)余欧元债券购买计划后，美银美林一项衡量债市三个月预期波动度的指标确实有所上升。对于日本央行政策的不确定性，以及可能打击美国制造业者的美元的震荡，依然是风险所在。

但对一些人来说，与源于美联储本身的不确定比较起来，那些风险已没有那么重要。

摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙上周表示，现在是美联储采取行动的适当时机了，美国信用合作社行业也附和这种看法。

“信用合作社那些成员--多数希望美联储升息。”CUNA Mutual Group首席经济学家Steve Rick称，CUNA是一家通过信用合作社销售产品的保险及金融公司。

“上调0.25个百分点根本不会扼杀了经济。”Rick称。(完)