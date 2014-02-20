标题新闻：美国参议院金融委员会称将在2月27日举行美联储主席叶伦半年度货币政策报告听证会

****敬告客户： 4月30日起新增CFTC关于CBOT美债期货的持仓报告****

亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)