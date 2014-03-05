美国经济：叶伦承诺美联储将竭尽所能提振仍然疲弱的经济

路透3月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，她将竭尽所能提振美国经济，她说，目前美国经济增长仍远低于美联储的目标。

叶伦在出任美联储主席的宣誓就职仪式上的讲话稿显示，“经济运行状况仍远低于美联储设定的就业最大化和物价稳定的目标。”