美国FED：主席叶伦称可能有充分的理据在今年晚些时候升息

台湾债市：10年增额券106/4R殖利率收高，量缩静候明日标售结果

* 106/4R标售在即，市场观望心态浓厚 * 交易盘等待投资盘表态，空单未平仓量偏低 * 明日五年券106/5殖利率料在0.80-0.82% 路透台北5月8日 - 台湾指标10年增额券106/4R发行前交易殖利率周一收高。交易员表示， 美国非农数据等对美债影响有限，市场静待明日106/4R的标售，交投气氛相当低迷。 他们指出，106/4R累计未平仓空单量仅约44亿台币，显示空方对该券兴致不高，明日得标利率料将由实质 买盘决定。路透调查结果显示，106/4R的得标利率料在1.14-1.16%。 〞不能说(106/4R)没有吸引力，但也不用太拼。〞一位大型银行交易员说。 另一大型银行交易员则称，不希望106/4R得标利率太低，由于预期今年台湾不会升息，在养券为主的环境 下，初级标售的利率要比次级高才有意义。 一银行交易员认为，近期次级市场冷券交易行情比指标券活络，显示银行等投资盘设定利率积极承接的意 图不低，预料明日106/4R标售结果不致太差。 另一证券商