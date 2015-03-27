美国FED：主席叶伦称可能有充分的理据在今年晚些时候升息

德国数据：3月工业订单一如预期增长
路透柏林5月8日 - 周一公布的数据显示，德国3月工业订单一如预期增加，表明工业活动将在未来数月为这个欧洲最大经济体的总体增长贡献一份力量。
路透旧金山3月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，美联储正“认真考虑”开始减弱宽松货币政策力度，可能有充分的理据在今年晚些时候升息，但核心通胀或薪资增长下滑可能迫使美联储先按兵不动。
叶伦表示，在首次升息后，可能需要以缓慢渐进的方式进一步收紧货币政策。如果未来数据未能支持美联储的预期，政策路径将做出调整。
“随着经济状况继续改善，可能有充分理据在今年晚些时候上调利率目标区间，”叶伦在旧金山联储货币政策会议上在讲话准备稿中指出。
叶伦还指出，升息的时间和路径将取决于未来公布的经济数据。
“实际的政策路径将随经济状况的发展而不断进行调整，依据实际经济活动和通胀的真实情况和预期发展，收紧货币政策可能加快、放缓、暂停甚至逆转，”叶伦称。
叶伦表示，距离美联储的就业目标仍有“一定的差距”，但对就业市场将在未来数月进一步改善持乐观态度。利率小幅攀升导致就业市场改善进程暂停的可能性很低。
但叶伦称，通胀在向美联储目标靠近方面进展“微乎其微”，通胀低迷的部分原因是油价回落等一次性因素。推迟升息直至通胀逼近2%并非明智之举，但开始升息前，必须对通胀正向2%目标反弹有合理的信心，不过核心通胀率大幅上扬并非升息的前提条件。
她预计，未来几个季度GDP扩张的速度将快于趋势增速。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透柏林5月8日 - 周一公布的数据显示，德国3月工业订单一如预期增加，表明工业活动将在未来数月为这个欧洲最大经济体的总体增长贡献一份力量。
路透台北5月8日 - 台湾最大银行且是100%的公股银行--台湾银行周一表示，为配合南向政策并扩大海外布局，已获台湾金管会核准赴泰国、越南及印尼等地设立办事处，今年内将向当地主管机关提出设立申请，希望藉此找寻东南亚地区潜在商机。
* 106/4R标售在即，市场观望心态浓厚 * 交易盘等待投资盘表态，空单未平仓量偏低 * 明日五年券106/5殖利率料在0.80-0.82% 路透台北5月8日 - 台湾指标10年增额券106/4R发行前交易殖利率周一收高。交易员表示， 美国非农数据等对美债影响有限，市场静待明日106/4R的标售，交投气氛相当低迷。 他们指出，106/4R累计未平仓空单量仅约44亿台币，显示空方对该券兴致不高，明日得标利率料将由实质 买盘决定。路透调查结果显示，106/4R的得标利率料在1.14-1.16%。 〞不能说(106/4R)没有吸引力，但也不用太拼。〞一位大型银行交易员说。 另一大型银行交易员则称，不希望106/4R得标利率太低，由于预期今年台湾不会升息，在养券为主的环境 下，初级标售的利率要比次级高才有意义。 一银行交易员认为，近期次级市场冷券交易行情比指标券活络，显示银行等投资盘设定利率积极承接的意 图不低，预料明日106/4R标售结果不致太差。 另一证券商