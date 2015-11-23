美国经济：叶伦主张升息步伐宜谨慎，称多数决策者预计将较为缓慢

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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路透华盛顿11月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周一罕见地致信美国消费者权益倡导者纳德(Ralph Nader)，并表示在升息步伐方面要小心谨慎。
叶伦在给纳德的信件中重申了最近的声明，即美联储应该循序渐进地升息。叶伦称多数决策者预计升息步伐将较为缓慢。
“过于激进地升息...将损及经济增长，可能导致出现长时间的低利率，”叶伦在信中表示。
纳德在10月30日发布的一份致叶伦的公开信中，要求后者考虑将钱存在银行的“弱势储户”，以及“对美联储低利率及何时升息的激烈讨论感到失望”的货币市场投资者。这份信件署名为“美国储户”("Savers of America" )。
“感谢你最近写的信，”叶伦周一回应道，并表示她及其他决策者“非常清楚”储户的失望情绪。叶伦称，要想从根本上解决这个问题，就要刺激经济更加强劲地增长。
(完) (编译 许娜；审校 张涛)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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