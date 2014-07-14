美国经济：即便复苏，联储仍需采取异常宽松的货币政策--主席叶伦

路透7月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦接受《纽约客》杂志采访时称， 即便美国经济恢复到“我们期望的水平”，联储仍需采取“异常宽松的”货币政策。

《纽约客》援引叶伦的话称，经济成长仍面临阻力。该杂志过去几个月采访了叶伦三次。

“因此，即便阻力减小到一定程度，让经济最终重返正轨，达到我们期望的水平，也还是需要采取异常宽松货币政策，”叶伦称。

叶伦自2月开始执掌美联储，本周二和周三将在国会就货币政策作证词陈述。她长久以来一直强调经济衰退给就业市场造成持续性冲击，预计本周也将再次这样表态。