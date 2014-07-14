美国经济：即便复苏，联储仍需采取异常宽松的货币政策--主席叶伦

德国经济：政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透7月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦接受《纽约客》杂志采访时称， 即便美国经济恢复到“我们期望的水平”，联储仍需采取“异常宽松的”货币政策。
《纽约客》援引叶伦的话称，经济成长仍面临阻力。该杂志过去几个月采访了叶伦三次。
“因此，即便阻力减小到一定程度，让经济最终重返正轨，达到我们期望的水平，也还是需要采取异常宽松货币政策，”叶伦称。
叶伦自2月开始执掌美联储，本周二和周三将在国会就货币政策作证词陈述。她长久以来一直强调经济衰退给就业市场造成持续性冲击，预计本周也将再次这样表态。
不过，失业率迅速下降以及通胀走坚，都迫使联储考虑为升息做准备。升息预计从明年开始。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透上海4月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 5.85% 上限6.20% AA- 2.16 第3-7年偿还20%本金 安徽省信用担保集团担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 简阳
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 6.50% AA 4/20-4/26 长江证券 投资控股集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 *5.85% AA- 4/25-4/27 国元证券