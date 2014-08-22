美国FED：主席叶伦称美国就业市场仍受阻，呼吁采取“务实”政策

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 就业市场的结构性转变令美联储任务复杂化
* 美联储主席呼吁采取“务实”的政策措施
* 叶伦确认失业率低估了就业市场的闲置状况
路透杰克森霍尔8月22日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五为其政策措施辩护，称美国就业市场仍受到经济大衰退的影响，美联储应谨慎决定何时升息。
叶伦在一全球央行总裁年度会议上发表的讲话中，详述了为何她感觉单靠失业率不足以评估美国就业市场强度。
失业率下降的速度比预期要快，但叶伦称过去五年经济不振令数以百万计的工人失业、丧失信心或困在临时工作中－这些情况单靠失业率是无法准确得到反映的。
叶伦在美联储经济政策年会的开幕词中指出，就业市场正在发生的结构性转变，以及严重的经济衰退将导致就业市场运作发生持续改变的可能性，使判断经济是否接近充分就业“复杂化”。
“对就业市场仍有多少闲置劳动力的评估需要变得更精细，因对什么样的就业水准才符合美联储物价稳定和充分就业‘双目标’有相当的不确定性，”她还表示。
在这样的环境下，“没有适合当前美国就业市场状况的简单政策良方”叶伦称，呼吁采取“务实”的措施，在数据公布时，给美联储官员评估数据的空间，而不是被困在预设的政策路径中。
叶伦的讲话中有很长篇幅在谈论就业市场可能要比所看到的更紧蹙，以及美联储可能面临不得不比预期更早和更快升息的风险。
叶伦称，仍不清楚就业市场目前还有多大规模的闲置劳动力，多快能消失。在通胀升向2%目标的过程中，过快收紧政策可能会阻碍就业市场全面复苏。
她表示，美联储的关注点转向决定怎样的就业市场状况将会导致政策宽松度降低。美联储需要就政策将对就业市场造成的周期性和结构性影响作出“艰难的判断”。
叶伦敦促在判断近期公布的薪资数据显示就业市场状况较失业率数据反应的状况疲弱时谨慎行事。
她指出，可以合理地预期就业需求进一步增加将吸引相当大比例的失去信心的工人重新回到劳动大军。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申