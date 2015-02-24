美国FED：主席叶伦微调升息指引，称将在“每次会议上”酌情考虑

路透华盛顿2月24日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二在国会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。

叶伦在参议院金融委员会的证词讲稿中，介绍了美联储政策制定委员会将可能在未来数月如何展开工作--即努力增强联储的灵活性，并在升息日期日益临近之时努力平息任何可能出现的市场反应。

叶伦称，委员会首先会在声明中弃用“耐心”一词，自去年12月以来，美联储在声明中用“将保持耐心”作为首次升息时机的指引。

但这并不保证联储将在某一个特定时点升息，叶伦表示，相反，这暗示美联储的做法将转变为在每次政策会议上酌情考虑是否升息。

“如果经济状况如委员会预期的那样继续改善，委员会将从某一时点开始，在每次政策会议上酌情考虑是否上调联邦基金利率目标区间，”叶伦说，“在那之前，委员会将调整其升息指引。不过，需要强调的是，升息指引调整不应被解读为，这暗示委员会一定会在未来几次会议上上调利率的目标区间。”

升息指引是叶伦的证词讲稿的一部分，叶伦还在证词中回顾了美国经济的总体状况，看起来美国经济在就业强劲增长的带动下稳步增长，延续危机后复苏的势头，基本符合在今年晚些时候升息的条件。

叶伦表示就业状况改善，但仍有进一步改善的空间，美国GDP增长强劲到足以令失业率逐步下滑。

她表示，海外经济发展可能对美国经济前景构成风险，较长期利率下滑反映出海外经济成长令人失望以及海外货币政策的转变。

叶伦表示一系列调查反映出的通胀预期仍稳定，委员会预计短期内通胀进一步下滑，中期逐步回升。(完)