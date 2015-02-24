《综述》美联储主席叶伦微调升息指引，称将在“每次会议上酌情”考虑

路透华盛顿2月24日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二在参议院金融委员会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。

叶伦在证词讲稿中介绍了美联储政策制定委员会未来数月将会如何为升息作准备--首先会在声明中弃用“耐心”一词，然后使用可能在任何一次会议上升息的措辞。

此举可能为最早在6月升息铺路，但投资者对叶伦证词的总体解读为，证词可能暗示升息时间会推迟。根据CME FedWatch收集并分析的数据，在持续两小时的作证结束时，短期利率期货合约显示，交易商已将首次升息时间预期从9月推迟至10月。

不过，叶伦表示，即便美联储在未来几周微调声明措辞，投资者也不应将其视为美联储在暗示会在某一特定会议上升息。相反，当“耐心”一词从联储声明中消失后，这表明美联储真正拥有了充分的灵活性，在其认为经济数据为升息提供依据的情况下采取行动。

近几个月，美联储一直在纠结，如何在弃用利率前瞻性指引的同时又不会因每一次政策声明的措辞调整引起市场的过度反应。叶伦周二的讲话标志着美联储在这一进程上向前迈进了一步。危机期间，美联储一直利用所谓的前瞻性指引来影响市场行为。

“如果经济状况如委员会预期的那样继续改善，委员会将从某一时点开始，在每次政策会议上酌情考虑是否上调联邦基金利率目标区间，”叶伦说。

“在那之前，委员会将调整其前瞻性指引。不过，需要强调的是，升息指引调整不应被解读为，这暗示委员会一定会在未来几次会议上上调利率的目标区间。”

升息指引是叶伦的证词讲稿的一部分，叶伦还在证词中回顾了美国经济的总体状况，看起来美国经济在就业强劲增长的带动下稳步增长，延续危机后复苏的势头，基本符合在今年晚些时候升息的条件。

分析师指出，叶伦的证词对判断具体的升息日期帮助不大，她在作证和回答提问时，一方面在对经济“稳健”复苏充满信心，另一方面又对薪资成长疲弱等就业市场仍未完全复元的迹象继续表示担忧。

“我认为叶伦对升息仍持非常开放的态度，还不急于给出将在短期内升息的信号，”Drivewealth LLC的市场策略部主管Brian Dolan表示。

**通胀乏力仍是隐忧**

以参议院金融委员会主席、亚拉巴马州共和党议员谢尔比(Richard Shelby)为首的一批议员就一系列担忧向叶伦提出了质询，其中包括美国贸易伙伴的汇率操纵和国会是否应该更多地插手美联储事务等。谢尔比已安排在下周就审计美联储议案举行听证会，并在今日的开场讲话中向叶伦提出了这一问题。

过去几年各种应对危机的努力使美联储资产负债表规模扩大至逾4万亿美元，“很多人质疑，美联储是否有能力控制通胀，并避免资产价格大幅波动，”谢尔比表示，“我很想知道，现任主席是否认为联储不应进行任何改革。”

叶伦则拒不让步。

叶伦指出，让美国政府问责局对货币政策进行审计的议案“将使货币政策政治化，”且“毫无疑问”会降低美联储的效率。

叶伦周三将在众议院委员会作证。

叶伦表示，就业市场和其他关键经济指标“一直在稳步改善”，但她仍认为就业市场尚未完全复元，且美国经济前景仍在一定程度上受到全球经济状况较预期疲弱、薪资成长迟滞以及通胀持续回落等因素的拖累。

上述因素如果单独存在，可能都不足以阻止美联储在今年晚些时候升息。自2008年金融危机爆发以来，美联储一直将利率保持在近零水平，以扶助美国经济修复自大萧条以来遭受的最严重创伤。

但通胀迟滞使部分决策者犹豫不决，在更加确信美国不会步欧洲和日本后尘，为防经济滑入衰退而殚精竭虑前，他们不会升息。

美联储将年通胀率持稳在2%视为衡量总体经济是否健康的指标-在这样的通胀水平下，美联储才能将利率恢复至正常水平，同时也不会扭曲家庭和企业的支出和投资决定。尽管联储认为目前物价疲弱可能是因油价重挫这一暂时性因素所致，但对通胀能否反弹的疑虑犹存。

叶伦的讲话为美联储最快在3月政策声明中弃用“耐心”一词敞开了大门，根据最近公布的美联储会议记录，决策者在1月的会议上就开始讨论这一问题。包括部分中间派委员在内的数位决策者曾表示，他们认为应该在6月升息。