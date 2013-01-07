美国金融: FED副主席叶伦支持OTC互换交易初始保证金规定

路透圣地牙哥1月4日 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)副主席叶伦周五表态,支持设置规定要求互换产品交易商缴交一笔初始保证金以支持互换交易,这项新规定有可能大幅改变场外交易(over-the-counter,OTC)衍生性商品的全球交易面貌.

"尽管深知初始保证金的重大成本,但明显看来需要建立一些规定,"叶伦在American Economic Association年会的预备讲稿中指出."为非集中清算衍生性商品建立更坚固及一致的保证金机制,不但将降低系统性风险,也将抑制利用合约用语漏洞藉以逃避清算规定行为."

包括美联储在内的美国监管机构目前已进入制定相关规定的最后阶段,这些规定是为了降低OTC衍生性商品市场的风险.

其中最具争议性的规定之一,是要求互换交易商缴交初始保证金,国际互换与衍生品协会(ISDA)表示,这项计画可能使全球高达1.7兆(万亿)美元的流动性资产遭锁死.