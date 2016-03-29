焦点：美联储主席叶伦称美国经济仍面临全球风险 升息宜谨慎

路透纽约3月29日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，因美国经济仍面临全球风险，通胀是否会持续攀升仍不确定。

美联储在两周前的政策会议上决定维持利率不变，这是叶伦在那之后的首次公开讲话。叶伦再次指出，低油价以及中国经济忧虑仍在威胁着美国经济。

较之近期数位美联储同僚更偏鹰派的评论，叶伦今日的讲话显得没那么激进。受此影响，美国股市和公债价格上涨。

“海外情势发展暗示，要达到我们的就业和通胀目标，联邦基金利率路径可能需要比12月预期的慢一些，”叶伦在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)发表讲话称。美联储在12月进行了十年来首次升息。

“鉴于经济前景风险，我认为委员会在调整政策时宜谨慎行事，”叶伦称。她所指的委员会是联邦公开市场委员会(FOMC)。

在3月的政策会议上，美联储认为鉴于海外经济成长疲弱、年初金融市场动荡，应暂停收紧货币政策。同时，联储官员还下调了经济增长预期，预计今年仅升息两次，去年12月时预计升息四次。

叶伦周二称，她仍预计海外经济成长疲弱、低油价以及中国的不确定性等不利因素将会消退，经济复苏将持续。

“不利因素将逐步消退的预期”是决策者认为宜“循序渐进升息”的一个主要原因，叶伦称，“年初以来，全球市场发展对美国经济的整体影响很可能有限。”

叶伦称，尽管面对严峻的外部因素，美国经济表现得“格外强韧”，但美联储希望“对全球风险提前作出响应”。

叶伦发表讲话后，美国股市和公债价格上涨，美元跌至一周低位。

美国通胀指标最近攀升，美联储青睐的一项年通胀指标2月持平于1.7%，但仍低于2%的目标。另外一个密切关注的年通胀指标较上年同期上涨2.3%。

但叶伦仍谨慎地表示，“现在判断近期通胀加速攀升能否持续仍为时过早。”她在3月16日曾表示过同样的忧虑。

美国国内经济数据向好，油价反弹，全球市场相对平静，促使其他一些美联储官员预计，下一次升息可能在4月或6月。旧金山联储总裁威廉姆斯周二稍早称，美联储应该留在升息轨道上。

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称，叶伦的谨慎态度本身“并不令人意外，但考虑到美联储官员上周如出一辙的鹰派言论，她今天的讲话确实有些出人意料。”(完)