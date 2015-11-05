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国际财经 | 2015年 11月 5日 星期四 09:36 BJT

美联储主席叶伦称若经济严重恶化可能考虑负利率

路透华盛顿11月4日 - 美国联邦储备委员会（FED/美联储）主席叶伦周三称，若美国经济严重恶化，美联储可能考虑负利率。

“任何手段都有可能，包括负利率。但我们必须仔细研究这些工具将在美国的环境中如何发挥作用，”叶伦对众议院的一个委员会表示。

叶伦称，若美国经济“严重恶化”，可能采纳负利率，并称她认为负利率“将在刺激银行放贷上至少会起到温和的有利作用”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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