美联储主席叶伦称若经济严重恶化可能考虑负利率

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透华盛顿11月4日 - 美国联邦储备委员会（FED/美联储）主席叶伦周三称，若美国经济严重恶化，美联储可能考虑负利率。
“任何手段都有可能，包括负利率。但我们必须仔细研究这些工具将在美国的环境中如何发挥作用，”叶伦对众议院的一个委员会表示。
叶伦称，若美国经济“严重恶化”，可能采纳负利率，并称她认为负利率“将在刺激银行放贷上至少会起到温和的有利作用”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。