焦点：美联储主席叶伦称未来几个月升息可能是合适的

路透马萨诸塞州剑桥5月27日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。叶伦的讲话支撑了美联储将于6月或者7月升息的预期。

叶伦在参加哈佛大学的一项活动时称，“随着时间推移，美联储逐步地、谨慎地提高隔夜利率是合适的...也许在未来几个月升息是合适的。”

尽管叶伦对快速升息表示谨慎，但对于经济成长和通胀向联储2%目标提升方面，听起来她比过去更有信心。

“经济正继续改善...成长看来正在加快，”她在马萨诸塞州剑桥告诉常青藤名牌大学的教授和毕业生。她补充道，预计劳动力市场将持续改善。

叶伦发表讲话后，美国公债价格下跌，美股上涨，美元.DXY兑一篮子货币走强。

根据CME Group，利率期货走势暗示，美联储在6月14-15日公开市场委员会(FOMC)会议上升息的机率从叶伦讲话前的30%上涨至34%。

对在7月26-27日政策会议上升息的押注达到60%，较一个月前增加一倍。

美联储在去年12月的政策会议上进行了近10年来的首次升息，但由于今年稍早对全球经济放缓和金融市场动荡的担忧，联储一直没有再升息。

**风险减弱**

这些担心在最近数月有所减弱。近几周，数位联储决策者对强劲的美国经济数据和稳定的金融市场作出了反应，他们预计可能在6月或者7月升息。

叶伦周五的讲话“强化了她的FOMC同事最近传递出的快将升息的信号”安联首席经济顾问Mohamed A. El-Erian在推特上称。

油价大幅下挫和美元上涨被认为是使得通胀低于联储目标的原因。

叶伦在周五称，这些因素“目前看似大致稳定下来，我预计...通胀将在未来几年内回升至我们的2%目标。”

不过，鉴于美联储指标利率目前保持在0.25-0.5%，叶伦谨慎称不应升息过快，她指出，“谨慎很重要...因如果我们引发经济下滑，或拖累经济下滑，我们作出回应的空间有限。”

“薪资增长未见有太大改善，就业市场仍有闲置，”叶伦称。

在下次货币政策会议前一周，6月6日在费城叶伦还将发表公开讲话。(完)