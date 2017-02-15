叶伦称美联储将在接下来的某次会议上升息

路透华盛顿2月14日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，联储可能需要在接下来的某次会议上升息。不过她暗示，特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性。

叶伦称，推迟升息可能会使美联储决策委员会的升息步伐滞后于经济的发展，最终导致其不得不匆忙升息。她表示，这可能会拖累经济滑入衰退。

“迟迟不撤走宽松政策将是不明智的，”叶伦在美国参议院金融委员会作有讲稿的证词陈述时称。她表示，美联储预计就业市场将会进一步收紧，通胀将回升至2%。

“在接下来的会议上，委员会将会评估就业和通胀的发展是否仍与我们的预期一致，如果情况的确如此，进一步调整联邦基金利率将可能是合适之举。”

叶伦并没有说，美联储决策者是否预计经济的表现将为今年升息三次提供理据。她也没有透露，今年首次升息可能在3月还是在6月会议上。美联储去年12月暗示，今年将升息三次。目前，多数分析师预计联储将会在6月升息。

这是共和党入主白宫，并控制参众两院多数席位以来叶伦首次在国会作证。她指出，美国经济政策的方向充满了不确定性。

“财政或其他经济政策的调整可能会给美国经济前景造成潜在的影响，”她说，“现在判断将会出台哪些政策调整，或这些政策将会如何影响经济为时尚早。”

美国总统特朗普已经宣布撤销部分金融监管规定，但尚未公布细节。另外，他承诺的减税行动，规模和范围也还不得而知，尽管如此，可能征收进口税，和增加基建支出会推升通胀。

过去数年间，美国通胀一直低于美联储设定的2%的目标。叶伦表示，基于市场的通胀补偿指标近期攀升“令人宽慰”，不过她指出，通胀仍然偏低。

叶伦表示，无意评论具体的税务和支出提议，但她敦促政策制定者考虑提升美国企业效率的重要性。经济学家认为，从长期来看，这对于提升生活水平至关重要。

“我还希望，财政政策调整与让美国财政状况保持在长期可持续水平的目标相一致，”叶伦指出。 (完)