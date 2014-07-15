美国金融：叶伦和美联储对股市部分板块估值过高发出警告

路透7月15日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二对小盘股、生物科技股和社交媒体等板块估值过高表示担忧。

叶伦讲话后，小盘股罗素2000指数和Nasdaq生物科技股指数 跌至日低，社交媒体上市交易基金(ETF)急挫1%。美国股市整体削减涨幅；NASDAQ综合指数 转升为跌，触及日低。

叶伦在参议院金融委员会发表证词陈述时表示。尽管总体而言，股市多数板块的估值与长期均值相符，但规模较小企业以及生物科技和社交媒体类股的预估本益比看似“高于历史正常水平”。