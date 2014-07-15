美国金融：叶伦和美联储对股市部分板块估值过高发出警告

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透7月15日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二对小盘股、生物科技股和社交媒体等板块估值过高表示担忧。
叶伦讲话后，小盘股罗素2000指数和Nasdaq生物科技股指数 跌至日低，社交媒体上市交易基金(ETF)急挫1%。美国股市整体削减涨幅；NASDAQ综合指数 转升为跌，触及日低。
叶伦在参议院金融委员会发表证词陈述时表示。尽管总体而言，股市多数板块的估值与长期均值相符，但规模较小企业以及生物科技和社交媒体类股的预估本益比看似“高于历史正常水平”。
在同时提交给国会的联储半年度货币政策报告中，叶伦和其他美联储官员还指出，美国市政债券市场近期运行顺利，但“部分发行人在此间市场融资仍有困难。”(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。