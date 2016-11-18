焦点：美联储主席叶伦称将“相对很快”升息 不受特朗普胜选影响

路透华盛顿11月17日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周四在国会听证时表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。她还保证将完成任期。

叶伦称，当新政府实施其数以千亿美元计的减税和扩大财政支出计划时，美联储如有必要将对其预估前景做出调整。她还建议新政府要牢记美国正接近全面就业，且通胀可能在上升。

“市场预计...将出台带有纯粹扩张性立场的财政政策，而当前的经济状况是相当接近就业最大化、通胀向2%目标回升，”叶伦称，建议新政策聚焦于“改善长期增长和劳动生产率”。

对于叶伦将如何与新总统进行互动有一些不确定。特朗普在竞选时对联储的低利率政策表示赞同，却也指责美联储的行动在政治上有助于民主党候选人希拉里。

虽然大选还没有影响事态，但他们之间可能会有分歧，例如，如果特朗普要求放松金融监管。

在这方面，叶伦警告不要尝试放松2007-2009年金融危机后批准的多德-弗兰克(Dodd-Frank)金融监管措施，因为这可能令重蹈覆辙的风险增加。

叶伦称，目前来说所获得的经济数据能为“相对很快”升息提供理据，在没有重大改变的情况下，此后将逐渐升息。

她称，迄今美联储政策落后于经济形势和失去对通胀的控制的风险很小。

“11月会议以来我们看到的证据与我们的增长加快、就业改善和通胀上升的预期一致，”叶伦称，“近期落后于经济形势的风险有限。”

叶伦国会听证后债市和股市相对持稳。

**叶伦称特朗普当选带来不确定性**

但叶伦也承认，当选总统特朗普推进其计划将给未来带来不确定性。

“当对可能要实施的经济政策更加明确时，联邦公开市场委员必须考量新政对就业和通胀估计的影响，也许会调整我们的预估，”叶伦称。

特朗普在竞选时称，当叶伦任期结束时，他将替换掉叶伦。当国会联席经济委员会的一位委员周四直接问到此问题时，叶伦称，她计划完成其主席任期。叶伦的主席任期将于2018年结束。

她还重申了央行决策者的共识，即不受政治影响对央行工作至关重要。美联储一直不断地向国会共和党人传递这样的讯息，因他们要求对货币政策加强监管。

“在央行能够采取长远目标的国家里，显而易见会产生更好的结果，”叶伦称，“有时央行需要做一些一开始并不是很受欢迎的决定。”

叶伦作证当天发布的经济数据显示，经济动能持续，消费者物价录得六个月来的最大增幅，新屋开工急升，初请失业金人数接近43年低位。

数据支撑了叶伦对经济的整体乐观评估。叶伦称，美国经济复苏仍有“持续的空间”，升息可以在渐进的基础上进行。但她指出，今年下半年薪资在上涨，增长在加速；最近数月全球经济比之前更加稳固，此前因为中国和欧洲的不确定，美联储曾延后了升息计划。

“美国经济看似已加快增长，”叶伦称。 (完)