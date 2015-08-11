美国弗格森示再次发生枪击事件 当地宣布进入紧急状态

路透密苏里州弗格森8月10日（记者 Carey Gillam） - 美国相关当局周一宣布密苏里州的弗格森进入紧急状态，防止再次发生此前夜里示威中出现的暴力活动。为纪念一年前被警察枪击致死的黑人青年迈克尔·布朗，弗格森市民举行了示威活动。

警方与示威者发生交火，18岁的男子哈里斯（Tyrone Harris）被警察击中且伤势严重，此事令当天的和平示威活动蒙尘，也令警民之间的关系紧张。面对这种情况，相关当局宣布弗格森及周边地区进入紧急状态。

检方指控哈里斯犯有四宗刑事罪，当中包括“袭击执法人员”以及朝机动车辆开火等。哈里斯的保释金被定为25万美元。

圣路易斯县长Steve Stenger称，他宣布该地区进入紧急状态，是因为“有对生命财产造成伤害的可能”。这标志着自一年前布朗案以来一直困扰弗格森的动荡进入另一阶段。

在弗格森，有些商家表示准备用枪械来保护生意，店主们则祈求局势平静。

美国密苏里州东区检察官办公室称，在有活动人士呼吁举行非暴力反抗活动的当天，有57人因冲破圣路易斯一家法庭的路障并挡住入口而被捕。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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