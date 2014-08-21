美国弗格森骚乱被他国借题发挥

2014年8月19日在弗格森拍到的一位示威者举手抗议的场景。 REUTERS/Joshua Lott

路透伦敦8月20日（记者 Angus MacSwan） - 曾在人权问题上遭到美国指责的国家纷纷利用密苏里州弗格森发生的骚乱批评美国。

随着美国警方挥舞致命武器和使用催泪弹对付示威者的图片被传遍全球，俄罗斯、伊朗、中国和埃及等国家都指责美国政府的虚伪。

他们还提到了美国黑人所面对的问题。

活动人士称，弗格森连续11晚的示威有损美国指责他国的资格。

“如果美国自己的人权纪录都不干净，怎么能要求其他国家改善人权记录。”大赦国际在Twitter上称。

这也不是新情况了。数十年来，美国一直被指责言行不一，比如在伊拉克Abu Ghraib监狱虐囚以及未经审批而在关塔那摩关押犯人。

此次不同的是弗格森事件发生在美国本土且是本国民众中间。这是1992年洛杉矶骚乱以来最严重的种族暴力事件。

俄罗斯的反应让人想起了冷战时期。俄罗斯人权事务专员Konstatin Dolgov表示，弗格森事件表明美国长期存在很深的问题。

“他们呼吁别的国家确保言论自由，不要镇压反政府抗议，但美国当局却无法在国内面对那些对持续存在的不公平积极表示不满的人。”他说道。

“美国当局看起来应该更加担忧自己的内部问题……而不是干预别国内政以及在保护民主和人权的外衣下推动政权更迭。”

伊朗指责美国当局歧视黑人。伊朗外交部发言人Marziyeh Afkham表示，美国警方和检察官的行为明显反映了美国侵犯人权和有色人种的权利，这样的国家居然还每年发布很多报告指责其他国家和政府侵犯人权。

伊朗最高领袖哈梅内伊将弗格森骚乱和美国对以色列的支持联系到了一起。他在Twitter上写道：“残暴地对待黑人不是美国政府唯一的侵犯人权行为，看看美国对以色列的罪行大开绿灯。”

中国新华社也指出，美国需要集中精神解决自身问题，而不是指责他国。

在委内瑞拉，弗格森骚乱被密切关注，国家电视台的谈话节目中也有提到。委内瑞拉政府的评论集中在种族歧视问题以及“失控的”暴力。

美国的亲密盟友埃及也敦促美国当局在对待弗格森抗议时保持克制。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。