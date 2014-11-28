弗格森局势缓和 各地示威均降温

2014年11月27日在纽约布鲁克林拍到的纪念迈克尔布朗的涂鸦。 REUTERS/Andrew Kelly

路透弗格森11月27日（记者 Daniel Wallis/Edward McAllister） - 美国田纳西州弗格森镇的紧张局势周四出现缓解，此前两夜均出现骚乱，因枪杀黑人青年的白人警察被免于起诉。

美国其他地方的抗议活动也有所降温，因为感恩节假期和寒冷的天气让很多人留在了室内。

警方称，在曼哈顿举行的梅西百货感恩节游行期间，至少七人被逮捕。示威者此前在社交媒体上誓言破坏此次游行。

在加州，周二和周三的集会封锁了主要城市的高速公路，约500人被捕。

警方发言人称，洛杉矶警方负责人周四下令释放约90%的被关押者，让他们能够赶得上感恩节晚餐，只要他们承诺出庭。

该发言人表示，此命令不适用于那些被通缉者，以及周三晚间因使用致命武器袭击而被捕的一名抗议者。

（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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