特写：乌克兰叛军中的美国籍战士

2014年9月26日一名自称为“Hunter”、在乌克兰东部随叛军作战的美国人展示其美国护照。 REUTERS/Marko Djurica

路透乌克兰YASYNUVATA 9月29日（记者 Marko Djurica/Maria Tsvetkova） - 脸部掩盖在巴拉克拉法帽下，肩上背着突击步枪，“Hunter”和乌克兰东部其他分离主义战士看起来差不多。

但与众不同的是他的美国口音，他与战友们同属于非正规军亲俄武装沃斯托克军营（Vostok battalion）。他也只懂英语。

“我是美国人。我加入了独立运动。”Hunter说道，并展示了他的美国护照证明其国籍。

Hunter是他的化名，他不肯透露真实的姓名、年龄和籍贯。他说自己是退伍美军士兵，在美国没有工作。他没有解释帮助乌克兰叛军的原因。

“我不希望任何人认为我在这里战斗是为了俄罗斯政府，”他说道，并表示他在乌克兰东部是为了“帮助”那些要求从乌克兰独立的人民。

叛军显然希望显示他们的事业吸引了来自国外的支持，用沃斯托克军营长官的车载着Hunter前来接受采访。

Hunter并不在乎自己不会说俄语，“这不是深度的交谈或复杂的对话，但活动和做事的对话是足够的。”

Hunter称，他8月中加入叛军，但最初被扣押和询问，因叛军怀疑他是奸细。

他表示曾支持共和党，但现在对共和党和对民主党一样失望。

他似乎并不想家，但怀念他喜爱的汉堡。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。