好莱坞导演托尼·斯科特跳桥自杀

路透洛杉矶8月19日电（记者 Steve Gorman）---洛杉矶县验尸官办公室表示，现年68岁的好莱坞知名导演托尼·斯科特(Tony Scott)周日从洛杉矶港口一座大桥上跳桥自杀身亡。

托尼·斯科特曾执导过《壮志凌云》(Top Gun)以及《赤色风暴》(Crimson Tide)等好莱坞经典大片。

根据验尸官办公室工作人员乔·贝尔(Joe Bale)的说法，当地时间8月19日晚12时30分左右(1930 GMT)，有路人看到斯科特将车停在文森特·托马斯大桥(Vincent Thomas Bridge)上，然後跳入水中。

贝尔称，执法部门大约在下午3点左右从港口中将尸体打捞上来，随後确认了死者身份。

在斯科特车中发现了一张便条，贝尔认为这应该是自杀遗言，尽管他不清楚便条内容，他说：“通常，在这种情况下发现的便条，都不会是购物单。”

斯科特的发言人Katherine Rowe在一份简短的声明中称：“我可以证实，托尼·斯科特的确去世了。他的家人希望他们的隐私能得到尊重。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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