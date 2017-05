分析：美国金融业拥抱云端服务 尽管人为疏失难免

路透纽约3月17日 - 就在两年前,类似亚马逊(AMZN.O)上月云服务中断的事件,还会让美国金融机构更加深信将数据及系统放在公用云端太过冒险。

然而2月28日当机事件并未对金融业使用云服务造成明显影响。这一事实表明,在经历近10年的迟疑之后,过去两年业界在拥抱云服务上有多么长足的进展。

亚马逊、微软(MSFT.O)以及Alphabet Inc(GOOGL.O)旗下的谷歌采取行动向金融机构及监管者保证,云服务不仅能够降低科技系统成本及加快处理速度,而且比起自行建立服务器(伺服器)网络更为安全可靠,这让金融业者改变了心意。

金融业高管、矽谷供应商以及相关行业的分析师表示,上月当机事件是一名员工输入错误的代码所造成,这只是云服务的一个小小插曲,而这类服务带来的好处是毋庸置疑的,不过也提醒人们没有任何技术是防得了人为疏失。

“不能说只要使用了亚马逊,你就得到了一个万能集成云服务支持,一切都会畅行无阻,”Gruntwork共同创始人Yevgeniy Brikman说,“也不能说如果你使用自己的数据中心,所有事情都会有神奇地完美表现。它们只是工具。”Gruntwork是一家初创企业,帮助大公司部署云服务。

对于要不断削减成本的行业来说,使用云服务的益处是明显的。

研究公司IDC Financial Insights为路透提供的估算显示,通过使用云服务,全球最大的几家银行到2019年时将节约150亿美元,将技术基础设备的成本削减25%。IDC预计,到明年全球大约三分之二的金融公司将大量采用云服务。

据咨询公司麦肯锡,在云端开发应用,可将开发时间从89天缩短到15天。

摩根大通(JPM.N)、高盛集团(GS.N)、第一资本金融(Capital One Financial) (COF.N)和利宝相互保险(Liberty Mutual Insurance)的高管和发言人都表示,他们已经在使用大型科技企业的共享云服务。这样做的还有纳斯达克(NDAQ.O)、The Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC)和金融业监管局(FINRA)等机构。道富银行(STT.N)也正在考虑使用云服务。

据Synergy Research数据,亚马逊是公共云业务的最大供应商,占40%的份额。截至去年第四季,这个市场的总规模为70亿美元,而且目前还在以50%的年增速成长。

金融业监管局(FINRA)有90%的关键应用程序是在亚马逊提供的云端运行,其中包括市场监测程序,这为FINRA每年节省2,000万美元。近期亚马逊云服务出现的故障并没有影响FINRA的使用满意度。

“迅速修复的能力和灵活度变得更大了,相比自己运营分布在不同地方的数据中心,这个做法的成本效率要远远高许多,”FINRA发言人Ray Pellecchia说。

**用卡车装运数据**

光是节省成本并不足以吸引大型金融机构。

近年来,在其他企业纷纷享受着云服务的好处时,金融业对之一直冷眼相待,因为担心数据安全和监管合规问题。

矽谷留意到了这点,并因此做出调整和转变。

例如,亚马逊已扩展全球数据中心的数量及地点,让客户可选择一处特定中心,以遵守不同国家的隐私规范。客户亦可采用专用服务器,以避免与他人共用,或是可通过私人网络存取信息。

亚马逊11月底推出“Snowmobile”服务,由一辆半拖挂式卡车拖曳一具45英尺(13.72米)耐损货柜,将客户的伺服器安全运送到其本身的数据中心。

亚马逊客户亦可建立系统,万一某地发生当机,可自动转移到全球16个地区内的其他数据中心。四家金融客户表示,这个设计让日前当机事件造成的影响降至最小。

高盛联席技术主管John Madsen表示,该行与供应商合作确保云网络安全可靠,并且对结果很满意。“通过这些努力,我们已取得很大成功,”他表示。

客户、监管者和律师承认,从理论上来说,如果云服务崩溃,则可能造成严重破坏。这也是为何大型金融机构大多不会向云端上传极其敏感的数据,并且准备了后备计划,例如使用多家供应商。他们表示,众多数据中心同时崩溃的末日景象极不可能发生。

在本月召开的一个会议上,亚马逊负责与金融企业达成云服务新业务的高管Scott Mullins称,金融客户考虑行动决定时,最主要的担忧已不是安全性,而是其它问题。

“大约四年前,当我们与金融机构开始诚挚地进行讨论时...安全性是首要议题,”他表示,“如今我们在安全性方面的讨论并不多。”

