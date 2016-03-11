金融动荡前夕美国家庭财富净值上升

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透华盛顿3月10日 - 股市和楼市双双上涨，推动去年第四季度美国家庭财富净值上升，这一迹象表明，美国家庭在受到今年稍早金融市场动荡打击之前仍财务稳健。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四发布的报告显示，第四季美国家庭财富净值总额增加1.64万亿(兆)美元，达到86.80万亿美元。
去年美国消费者支出加速增长，因失业率下降且薪资加速上涨；但今年前景暗淡，因全球经济状况令人担忧，这已导致美国和海外金融市场动荡。
周四的数据表明，日益稳固的财务实力将帮助人们抵御金融资产价格下滑的冲击。2016年迄今，美股标普500指数已累计下跌近10%。
去年10-12月期间美国家庭债务较上年同期增加3.4%，而与此同时美国家庭财富也实现增长。
同期，美国家庭所持股票市值增加2,591亿美元，房屋价值增长3,819亿美元。(完)
(编译 王颖；审校 许娜)
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