版本:
中国
国际财经 | 2016年 3月 11日 星期五 10:40 BJT

金融动荡前夕美国家庭财富净值上升

路透华盛顿3月10日 - 股市和楼市双双上涨，推动去年第四季度美国家庭财富净值上升，这一迹象表明，美国家庭在受到今年稍早金融市场动荡打击之前仍财务稳健。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四发布的报告显示，第四季美国家庭财富净值总额增加1.64万亿(兆)美元，达到86.80万亿美元。

去年美国消费者支出加速增长，因失业率下降且薪资加速上涨；但今年前景暗淡，因全球经济状况令人担忧，这已导致美国和海外金融市场动荡。

周四的数据表明，日益稳固的财务实力将帮助人们抵御金融资产价格下滑的冲击。2016年迄今，美股标普500指数已累计下跌近10%。

去年10-12月期间美国家庭债务较上年同期增加3.4%，而与此同时美国家庭财富也实现增长。

同期，美国家庭所持股票市值增加2,591亿美元，房屋价值增长3,819亿美元。(完)

(编译 王颖；审校 许娜)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐