美国丹佛一中学生校园自焚

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透丹佛1月27日 - 据媒体报道，周一美国丹佛Standley Lake中学一名学生自焚，消防员被派往学校，该校学生被疏散。
科罗拉多州威斯敏斯特社区当局拒绝证实关于该事件的细节，但消防部门发言人称，有一名学生全身逾80%被烧伤。
KMGH电视报道称，当地时间早上7：00刚过不久，一名学生走进学校食堂点火自焚，后来两名食堂工作人员用灭火器将火扑灭。
据报道，其中一名食堂工作人员因打破玻璃取灭火器而受擦伤。
威斯敏斯特消防部门称，消防人员赶到学校后，主要是驱散烟雾，当天学校关闭。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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