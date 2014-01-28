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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 11:30 BJT

美国丹佛一中学生校园自焚

(本文由路透中文网编译提供)

路透丹佛1月27日 - 据媒体报道，周一美国丹佛Standley Lake高中一名学生自焚，消防员被派往学校，该校学生被疏散。

科罗拉多州威斯敏斯特社区当局拒绝证实关于该事件的细节，但消防部门发言人称，有一名学生全身逾80%被烧伤。

KMGH电视报道称，当地时间早上7：00刚过不久，一名学生走进学校食堂点火自焚，后来两名食堂工作人员用灭火器将火扑灭。

据报道，其中一名食堂工作人员因打破玻璃取灭火器而受擦伤。

威斯敏斯特消防部门称，消防人员赶到学校后，主要是驱散烟雾，当天学校关闭。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛
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