美国政经: 政府官员呼吁共和党人不要阻挠预算协商进行

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透火奴鲁鲁12月26日 - 美国总统奥巴马缩短耶诞假期,以重启避免财政悬崖发生的预算协商;白宫周三呼吁国会中的共和党人勿阻挠决议通过.
"现在就要看参议院少数党领袖能否不阻止表决,以及众议院共和党领袖允许进行表决,"一位政府高级官员对和总统随行的记者群说.(完) (编译 李婷仪; 审校 龚芳)
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30