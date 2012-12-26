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货币新闻 | 2012年 12月 27日 星期四 06:52 BJT

美国政经: 政府官员呼吁共和党人不要阻挠预算协商进行

路透火奴鲁鲁12月26日 - 美国总统奥巴马缩短耶诞假期,以重启避免财政悬崖发生的预算协商;白宫周三呼吁国会中的共和党人勿阻挠决议通过.

"现在就要看参议院少数党领袖能否不阻止表决,以及众议院共和党领袖允许进行表决,"一位政府高级官员对和总统随行的记者群说.(完) (编译 李婷仪; 审校 龚芳)

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