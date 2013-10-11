政府停摆致员工休假 美国空管系统接近“黄色”警告级别

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约10月10日 - 美国国家空中交通管制员协会主席里纳尔迪（Paul Rinaldi）周四称，由于政府停摆，负责雷达和其他设备运行的工作人员无薪休假，美国空中交通管理系统行将达到“黄色”警告级别。
里纳尔迪在接受路透采访时称，如果美国一主要机场的雷达系统或其他设备出现故障，因无人在岗去排除故障，飞机乘客将面临航班长时延误。
他表示，美国空中交通管理系统的安全状况并未恶化，但“我们正在接近黄色（警告级别）”，面临设备故障引发的大规模混乱，届时可能会导致数以千计的航班受阻，特别是在遇到恶劣天气的情况下。“黄色”代表警示，并非基于航空监管机构所用的风险等级。
“我们继续在没有全员到位的情况运行这些系统，可能会出现这种影响，”他说道。“我们没有对雷达及通讯设备进行维护。”
“这些设备出现故障，将会限制进入特定区域的飞机数量，”他说。
里纳尔迪在美国政府陷入停摆的第10天发表了上述言论。与此同时，航空组织在华盛顿举行集会，对联邦航空管理局（FAA）继续让“非关键”岗位工作人员无薪休假表示担忧。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。