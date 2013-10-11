政府停摆致员工休假 美国空管系统接近“黄色”警告级别

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约10月10日 - 美国国家空中交通管制员协会主席里纳尔迪（Paul Rinaldi）周四称，由于政府停摆，负责雷达和其他设备运行的工作人员无薪休假，美国空中交通管理系统行将达到“黄色”警告级别。

里纳尔迪在接受路透采访时称，如果美国一主要机场的雷达系统或其他设备出现故障，因无人在岗去排除故障，飞机乘客将面临航班长时延误。

他表示，美国空中交通管理系统的安全状况并未恶化，但“我们正在接近黄色（警告级别）”，面临设备故障引发的大规模混乱，届时可能会导致数以千计的航班受阻，特别是在遇到恶劣天气的情况下。“黄色”代表警示，并非基于航空监管机构所用的风险等级。

“我们继续在没有全员到位的情况运行这些系统，可能会出现这种影响，”他说道。“我们没有对雷达及通讯设备进行维护。”

“这些设备出现故障，将会限制进入特定区域的飞机数量，”他说。

里纳尔迪在美国政府陷入停摆的第10天发表了上述言论。与此同时，航空组织在华盛顿举行集会，对联邦航空管理局（FAA）继续让“非关键”岗位工作人员无薪休假表示担忧。(完)