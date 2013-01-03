《亚洲投资分析》美国达成财政协议,部分投资资金或撤出亚洲回流美国

以获利预期计算的动态市盈率计算,在亚太地区交易的医疗板块为18倍,在该地区中最高,其次是公用事业板块和日常消费品板块,分别为15.9和15.7倍.

这些板块均比地区整体11.5倍的动态市盈率高,而且也不再能提供高于均准股息收益率的相对安全保障.

**热钱流动**

据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据,去年第四季美国股票型基金流出350亿美元,而同期约有10亿美元流入投资亚洲除日本外地区的基金.

另一基金追踪公司EPFR的数据显示,财政悬崖谈判以及大选结果的不确定性导致从9月中至年底的11周中,有九周美国股票型基金出现资金净流出.

同时新兴市场股票型基金连续16周获得资金净流入,全球央行放宽货币政策,以及中国硬着陆或欧元区瓦解的风险降低,共同推动去年成为亚洲意外强劲的年份.

由于渴求回报率的投资者需求猛增,2012年亚洲公司债发行为1,334亿美元,创纪录高位,令2010年的846亿美元的发行规模相形见绌.

今年若美国经济成长稳定,且企业再次开始投资,则资金会开始从亚洲资产中流出,这些资产或者估值很高或者仓位很极端.

瑞士信贷驻悉尼分析师Atul Lele称,"若亚洲出现增长风险,你会看到热钱流出亚洲.热钱进出亚洲倾向于有很强的周期性特征."(完)