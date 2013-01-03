《亚洲投资分析》美国达成财政协议,部分投资资金或撤出亚洲回流美国

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以获利预期计算的动态市盈率计算,在亚太地区交易的医疗板块为18倍,在该地区中最高,其次是公用事业板块和日常消费品板块,分别为15.9和15.7倍.
这些板块均比地区整体11.5倍的动态市盈率高,而且也不再能提供高于均准股息收益率的相对安全保障.
**热钱流动**
据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据,去年第四季美国股票型基金流出350亿美元,而同期约有10亿美元流入投资亚洲除日本外地区的基金.
另一基金追踪公司EPFR的数据显示,财政悬崖谈判以及大选结果的不确定性导致从9月中至年底的11周中,有九周美国股票型基金出现资金净流出.
同时新兴市场股票型基金连续16周获得资金净流入,全球央行放宽货币政策,以及中国硬着陆或欧元区瓦解的风险降低,共同推动去年成为亚洲意外强劲的年份.
由于渴求回报率的投资者需求猛增,2012年亚洲公司债发行为1,334亿美元,创纪录高位,令2010年的846亿美元的发行规模相形见绌.
今年若美国经济成长稳定,且企业再次开始投资,则资金会开始从亚洲资产中流出,这些资产或者估值很高或者仓位很极端.
瑞士信贷驻悉尼分析师Atul Lele称,"若亚洲出现增长风险,你会看到热钱流出亚洲.热钱进出亚洲倾向于有很强的周期性特征."(完)
(编译 田建华; 审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。