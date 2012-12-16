美国政经: 白宫称众院议长以同意增税作为削减应得权益计划的交换条件

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透华盛顿12月15日 - 据消息人士周六称,美国众议院议长贝纳已提出对高收入人群增税,以打破"财政悬崖"僵局,作为大幅削减应得权益计划(entitlement program)的交换条件,但总统奥巴马不打算接受.
虽然白宫认为贝纳的提议是"进步",但该消息人士称,双方仍有更多事情需要协商.
税率问题是美国财政磋商的主要僵持之处.奥巴马提议对除收入最高人群之外的每个人延长减税措施,但共和党议员表示反对,他们更倾向对所有人延长减税措施.
贝纳是首次提出与他几个月以来所持立场相背离的提议.(完) (编译 白云; 审校 王兴亚)
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。