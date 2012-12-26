(重发)-美国政经: 众议院议长贝纳敦促参议院就"财政悬崖"采取行动

(重发以补上第四段"备选方案"中漏掉的"选字")

路透华盛顿12月26日 - 美国众议院议长贝纳周三敦促参议院通过参院版提案以避免"财政悬崖".这表明在距离年底最后期限还有几天之际,国会再次努力以避免预算危机.

贝纳与众议院共和党其他高层发布了一份声明,他们在该声明中称,"参议院必需先行动",重启避免财政悬崖的努力.

他们承诺,无论参议院通过什么议案,众议院都将加以考虑.

上周,因共和党内部同僚反对,贝纳的备选方案流产.

这令避免财政悬崖的下一步举措笼罩着不确定性.分析师警告称,若跌落财政悬崖,将使美国经济重陷衰退.

共和党领袖补充称,若参议院向众议院提交新的"财政悬崖"议案,"那么众议院将考虑是接受其提案...还是发回参议院修改.无论参议院通过什么议案,众议院都会这样做,但参议院首先要有所行动."

"沟通的渠道仍然开放,"共和党高层称.他们过去一个月对贝纳与总统奥巴马之间的协商也是这样描述的,而这些协商最终未能取得成功.

众议院共和党领袖认为,轮到参议院提出一个解决问题的议案了,因为众议院今年稍早已经制定两份提案以避免财政悬崖.