(重发)-美国政经: 众议院议长贝纳敦促参议院就"财政悬崖"采取行动

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
(重发以补上第四段"备选方案"中漏掉的"选字")
路透华盛顿12月26日 - 美国众议院议长贝纳周三敦促参议院通过参院版提案以避免"财政悬崖".这表明在距离年底最后期限还有几天之际,国会再次努力以避免预算危机.
贝纳与众议院共和党其他高层发布了一份声明,他们在该声明中称,"参议院必需先行动",重启避免财政悬崖的努力.
他们承诺,无论参议院通过什么议案,众议院都将加以考虑.
上周,因共和党内部同僚反对,贝纳的备选方案流产.
这令避免财政悬崖的下一步举措笼罩着不确定性.分析师警告称,若跌落财政悬崖,将使美国经济重陷衰退.
共和党领袖补充称,若参议院向众议院提交新的"财政悬崖"议案,"那么众议院将考虑是接受其提案...还是发回参议院修改.无论参议院通过什么议案,众议院都会这样做,但参议院首先要有所行动."
"沟通的渠道仍然开放,"共和党高层称.他们过去一个月对贝纳与总统奥巴马之间的协商也是这样描述的,而这些协商最终未能取得成功.
众议院共和党领袖认为,轮到参议院提出一个解决问题的议案了,因为众议院今年稍早已经制定两份提案以避免财政悬崖.
众议院共和党通过了这些提案,明知民主党控制的参议院会加以阻挠.参议院坚持提高税收以帮助降低联邦赤字.(完) (编译 李爽; 审校 张涛)
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五料将录得逾一个月首个周线跌幅，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。