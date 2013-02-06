《美国财政焦点》近期美国预算赤字将下降,但债务负担料继续加重--CBO

该报告公布之际,美国总统奥巴马呼吁再次临时推迟自动节支举措,但这一提议遭到众议院共和党人的断然拒绝.

如果国会只是简单取消节支措施而不通过其它节省途径给予抵消,预计10年累积赤字将再增加约1.2万亿美元,总额将超过8万亿.

众议院共和党人正在准备的一份预算计划,希望在10年内实现预算平衡--美国自2001年以来就再未见到过预算平衡.

CBO在另一份报告中表示,要做到这一点,需要通过增税或节支,或者双管齐下的办法,未来10年进一步实现约4万亿美元的财政紧缩--同时仍要保留现有自动强制减赤举措或找到替代方案.

报告认为,若10年再节约4万亿美元预算的计划达成,与当前的"基准"预估相比,2014年经济产出增幅将减少0.6个百分点.但由于减少了债务利息并盘活了投资资本,2023年的经济增长将增加1.7个百分点.

报告指出,很难找到不直接影响税负以及其它鼓励就业与储蓄政策的办法,来达成上述节约目标.

另一份较为温和的减赤计划准备削减2万亿美元赤字,这也会带来短期痛楚和长期益处,2014年经济增幅减少0.3个百分点,但2023年的经济增幅将扩大0.9个百分点.(完)