美国财政：国会预算办公室下调Obamacare成本以及长期财政赤字预估

****敬告客户：韩国金融市场5月3日因假期休市，4日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月3日(周三)因公共假期休市，周四将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透华盛顿3月9日 - 美国国会预算办公室(CBO)周一再次下调奥巴马医保(Obamacare)成本，指保费补贴支出意外较少，而且通过医保交易所登记的人数较低。CBO同时下调了未来10年的财政赤字预估。
CBO对未来10年的成本预估较1月预估下降1,420亿美元，对于平价医疗法案的支持者是个好消息。目前最高法庭正在考虑再次对这项受到争议的法案发难。
由于医保成本下降，CBO对美国10年累计预算赤字的预估也净减少4,310亿美元，目前预测为7.209万亿(兆)美元。
其它导致2016-2025年财政赤字预估下降的因素包括：联邦债务利息支付金额预估下降，老年人健保系统Medicare的预估成本小幅下调，以及预期税收收入小幅上升。
CBO将2015年度的赤字预估上修至4,860亿美元，较1月预估增加180亿美元，料略高于去年的4,830亿美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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路透华盛顿5月2日 - 美国参议院周二投票确认由克莱顿(Jay Clayton)担任美国证券交易委员会(SEC)主席。SEC负责监督华尔街并制定相关规则。
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