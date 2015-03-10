美国财政：国会预算办公室下调Obamacare成本以及长期财政赤字预估

路透华盛顿3月9日 - 美国国会预算办公室(CBO)周一再次下调奥巴马医保(Obamacare)成本，指保费补贴支出意外较少，而且通过医保交易所登记的人数较低。CBO同时下调了未来10年的财政赤字预估。

CBO对未来10年的成本预估较1月预估下降1,420亿美元，对于平价医疗法案的支持者是个好消息。目前最高法庭正在考虑再次对这项受到争议的法案发难。

由于医保成本下降，CBO对美国10年累计预算赤字的预估也净减少4,310亿美元，目前预测为7.209万亿(兆)美元。

其它导致2016-2025年财政赤字预估下降的因素包括：联邦债务利息支付金额预估下降，老年人健保系统Medicare的预估成本小幅下调，以及预期税收收入小幅上升。