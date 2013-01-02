新华社评论呼吁美国就“财政悬崖”承担责任

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月1日 - 新华社周二要求美国承担其全球经济责任，将政治斗争放在一边，全力解决“财政悬崖”问题。
新华社英文社评称：“作为世界上唯一的超级大国以及全球主要储备货币的发行国，美国的地位独一无二，在帮助治愈境况不佳的全球经济方面具有不可推卸的责任。”
“当今世界经济相互联系、相互依存，美国履行其全球责任好处大于负担。”
“如果华府未能悬崖勒马，全世界将会进入一个经济成长停滞、复苏迟缓的寒冬。”
另一篇评论称，“财政悬崖”崩溃是美国政治体制运作不良的典型案例。
“现如今，民主党和共和党似乎更热衷于打击政治对手，而非致力于为美国打造一个光明的未来。”
“美国人或许为他们成熟的民主制度而引以为傲，但从一个局外人的角度来看，华府的政治僵局确实看起来很丑陋。”
尽管类似评论并非政策声明，但可被视为反映了中国政府的一种想法。（完）
(编译：靳怡雯 发稿：程芳)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。