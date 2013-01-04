修正: 新华社称"缓兵之计"或令美国走向"财政深渊"

(修正文末附上的英文原文连结;本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月2日 - 新华社周三发表英文社评称，美国在最后关头就增税达成协议只临时解决了一个问题，美国还必须控制预算赤字，赤字问题带来的危险不仅是"财政悬崖"，还有"财政深渊"。

文章称，虽然美国明显是占主导地位的经济大国，但"不能永远将繁荣建立在债台高筑之上"，而该国的政客似乎也不愿应对总额约达16万亿美元的债务问题。

新华社称，在像美国这样的民主国家，增税减支这种医治其债务顽疾所需的药方，早被证实十分不受选民欢迎。

文章指出，"美国的政客们因此就一而再地选择使用缓兵之计。但众所周知，这样并不能永绝后患，说不准哪天就可能再栽跟头，面对像美国这样的情况，甚至还可能跌入万劫不复的深渊。"

文章同时将批评目标对准美国的政客，称如果距跌落悬崖仅一步之遥时，政客们不太可能达成帮助美国走出深渊的协议。

新华社周二还发表针对美国财政悬崖谈判的文章，呼吁美国担起全球经济责任，将政治斗争放在一边，全力解决"财政悬崖"问题。(完)