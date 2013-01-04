新华社称“缓兵之计”或令美国走向“财政深渊”

南非执政党非国大支持总统祖马 拒绝敦促其辞职的呼吁
路透约翰内斯堡4月5日 - 在两个主要盟友呼吁总统祖马辞职后，南非执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)“紧密团结”起来支持祖马。之前南非内阁改组，引发标准普尔将该国债信评等调降至垃圾级。
路透北京1月2日 - 新华社周三发表英文社评称，美国在最后关头就增税达成协议只临时解决了一个问题，美国还必须控制预算赤字，赤字问题带来的危险不仅是“财政悬崖”，还有“财政深渊”。
文章称，虽然美国明显是占主导地位的经济大国，但“不能永远将繁荣建立在债台高筑之上”，而该国的政客似乎也不愿应对总额约达16万亿美元的债务问题。
新华社称，在像美国这样的民主国家，增税减支这种医治其债务顽疾所需的药方，早被证实十分不受选民欢迎。
文章指出，“美国的政客们因此就一而再地选择使用缓兵之计。但众所周知，这样并不能永绝后患，说不准哪天就可能再栽跟头，面对像美国这样的情况，甚至还可能跌入万劫不复的深渊。”
文章同时将批评目标对准美国的政客，称如果距跌落悬崖仅一步之遥时，政客们不太可能达成帮助美国走出深渊的协议。
新华社周二还发表针对美国财政悬崖谈判的文章，呼吁美国担起全球经济责任，将政治斗争放在一边，全力解决“财政悬崖”问题。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。
路透北京4月5日 - 中国周三称，看不出朝鲜最新发射导弹与“习特会”有关联。中国国家主席习近平和美国总统特朗普本周稍晚将举行会晤。